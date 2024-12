Coalitiepartijen blokkeren wederom debat over onderwijsdeal

Deze twee oppositiepartijen onderhandelen samen met D66, ChristenUnie en JA21 met de coalitie over de onderwijsbegroting. Zij dreigen tegen te stemmen in de Tweede Kamer, tenzij 1,3 miljard aan onderwijsbezuinigingen wordt geschrapt.

„Dat is vrij bizar, maar ik zal het ermee moeten doen”, reageerde Stultiens op de afwijzing. „Als een begroting of zelfs begrotingen worden gewijzigd lijkt het me niet meer dan logisch om daarover te debatteren”, vindt ook Sandra Beckerman (SP).