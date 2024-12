Binnenland

Oppositiepartijen zien beweging in de gesprekken met de coalitie over afzwakking van de voorgenomen onderwijsbezuinigingen. Zij hebben het openingsbod van de coalitiepartijen afgewezen, maar er is een nieuw voorstel in de maak. Dat zeiden de partijleiders Rob Jetten (D66) en Chris Stoffer (SGP) na afloop van een kort overleg.