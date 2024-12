Kabinet stuurt aan op 19 tot 20 miljoen inwoners in 2050

Binnenland

Het kabinet gaat beleid maken dat gericht is op „gematigde bevolkingsgroei” naar zo’n 19 tot 20 miljoen inwoners in 2050. Dat schrijven ministers Marjolein Faber (Migratie) en Eddy van Hijum (Sociale Zaken) in een Kamerbrief. De Tweede Kamer buigt zich woensdag over het belangrijke rapport van de commissie-Van Zwol, die advies uitbracht over de ontwikkeling van de bevolking.