School Helmond geschokt door misbruikzaak

Binnenland

Basisschool Mondomijn in Helmond is „geschokt” en heeft „met ongeloof kennisgenomen” van het nieuws dat een voormalige werknemer verdacht wordt van het misbruiken van ongeveer twintig kinderen jonger dan twaalf jaar. De 25-jarige man heeft de verdenkingen grotendeels bekend. „Het is een ingrijpende zaak die er hard inhakt”, valt te lezen in een verklaring op de site.