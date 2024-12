Minister Uitermark: vuurwerk op raadsleden onaanvaardbaar

Binnenland

Minister Judith Uitermark noemt het „schokkend” dat raadsleden in de gemeente Montferland met vuurwerk zijn bekogeld. „Dit is onaanvaardbaar en gaat echt alle perken te buiten”, aldus Uitermark die als minister van Binnenlandse Zaken over het bestuur gaat. „Je mag het met elkaar oneens zijn, maar bedreiging, agressie en geweld zijn nooit een oplossing”, schrijft ze op X.