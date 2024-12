OM gaat uit van 20 jonge slachtoffers in zedenzaak Helmond

Binnenland

Een 25-jarige werknemer van een basisschool uit Helmond die in september werd aangehouden in een zedenzaak, zou twintig slachtoffers hebben gemaakt, denken politie en Openbaar Ministerie. De slachtoffers zijn kinderen jonger dan twaalf jaar, aldus het OM. Het misbruik zou hebben plaatsgevonden tussen 2018 en 2024. De man was leerkrachtondersteuner. Hij heeft grotendeels bekend.