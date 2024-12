Memo van grondstoffenbedrijf Cargill: duizenden banen weg

Volgens de memo wil Cargill ongeveer 5 procent van het wereldwijde personeelsbestand van circa 164.000 werknemers schrappen als onderdeel van de strategische plannen tot 2030. Dat banenverlies zou ook hogere managers treffen. Topman Brian Sikes zegt in de memo dat de plannen de organisatiestructuur van Cargill moeten stroomlijnen door bijvoorbeeld overbodige managementlagen te verwijderen.

Cargill handelt onder meer in graan, soja, mais en andere landbouwproducten. Het bedrijf is ook een grote producent van rundvlees. De winst staat onder druk door de gedaalde prijzen van mais en soja als gevolg van sterke oogsten. In het eind mei afgelopen gebroken boekjaar zakte de winst naar bijna 2,5 miljard dollar, het laagste niveau in jaren. In het boekjaar 2021-2022 werd nog een recordwinst van 6,7 miljard dollar geboekt.

Het concern, dat geen beursnotering heeft, had eerder dit jaar al aangekondigd dat het aantal bedrijfsdivisies zou worden verkleind van vijf naar drie door het missen van winstdoelstellingen. Ook werden al ongeveer tweehonderd banen op het gebied van technologie op verschillende locaties geschrapt.

In oktober vorig jaar was er nog een staking om een cao-conflict bij Cargill in Nederland, waarbij het werk werd neergelegd in de Botlek, Sas van Gent, Bergen op Zoom en Amsterdam.