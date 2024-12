De Conventie van Bern is het internationale verdrag voor natuurbehoud en is door vijftig landen geratificeerd, waaronder alle 27 EU-landen. Er is een tweederdemeerderheid (34) van de verdragslanden nodig om het EU-voorstel goed te keuren.

In politiek en samenleving zijn zowel voor- als tegenstanders van het verlagen van de status.

De Nederlandse Europarlementariër Bert-Jan Ruissen (SGP) is uitgesproken voorstander. Op zijn initiatief van november 2022 riep het Europees Parlement de Europese Commissie op met een voorstel tot verlaging van de status te komen. Ruissen vindt het de hoogste tijd om in te grijpen. „Door de alsmaar groeiende wolvenpopulatie zien we de aanvallen op vee toenemen, en het is uiterst zorgelijk dat de wolf steeds dichter bij de mens komt.”

Tegenstanders zijn onder meer te vinden bij de elf Europese Partijen voor de Dieren. Die hebben de EU-lidstaten vorige week gezamenlijk opgeroepen niet te tornen aan de strikt beschermde status van de wolf. Verlaging van die status vinden zij onwenselijk en contraproductief. „Zelfs met de huidige strikt beschermde status mag onder voorwaarden worden afgeweken van het verbod om wolven te verstoren of te doden, ter bescherming van landbouw en volksgezondheid. Als de strikt beschermde status wordt geschrapt, zijn de voorwaarden voor afschot veel minder streng.”

Als de Conventie van Bern met het verzoek van de EU dinsdag instemt, kan er later alsnog bezwaar tegen worden aangetekend. Als er minimaal zeventien leden van het verdrag binnen drie maanden tegen het besluit ageren, vervalt de goedkeuring alsnog en blijft de status van de wolf zoals die nu is.