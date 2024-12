Vuurwerk gegooid in richting van raadsleden Montferland

Binnenland

Bij een raadsvergadering van de gemeente Montferland is maandagavond vuurwerk in de richting van raadsleden gegooid, zegt burgemeester Harry de Vries. Dat gebeurde voorafgaand aan een vergadering waarin werd gesproken over de opvang van ongeveer 250 asielzoekers in de gemeente. De Gelderlander en Omroep Gelderland melden dat het vuurwerk werd gegooid door tegenstanders van de komst van een asielzoekerscentrum.