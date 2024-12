Moskou beheert Russische activiteiten Carlsberg niet meer

Economie

De Russische activiteiten van de Deense bierbrouwer Carlsberg worden niet meer beheerd door Moskou. Rusland nam in juli vorig jaar tijdelijk de controle over van Carlsbergs belang in Baltika Breweries, nadat het bierconcern dat probeerde te verkopen. De activiteiten van de grootste brouwerij van Rusland zijn nu weer in handen van Carlsberg.