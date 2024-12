Britse politie meldt oprollen grote drugsbende met Nederlanders

Het onderzoek naar de drugssmokkelaars is gedaan samen met de Nederlandse politie, meldt de NCA. Een van de twee processen duurde volgens justitie 23 maanden en is daarmee voor zover bekend een van de langste strafprocessen ooit gehouden in Engeland en Wales.

De 59-jarige spil in het drugsnetwerk, Paul Green, kreeg 32 jaar gevangenisstraf. Hij was meer coördinator dan bendeleider. Hij was volgens justitie een coördinator voor meerdere drugsbendes en organiseerde hun smokkelpraktijken. Verscheidene bendes smokkelden zo tonnen heroïne, cocaïne, cannabis en amfetamine naar de Britse Eilanden. Het politieonderzoek begon in de zomer van 2015. Het criminele centrum van het netwerk was in het noordwesten van Engeland en had veel contacten in Nederland. De drugs werden over het algemeen in ladingen riekende waar verscheept, zoals uien, knoflook en gemberplanten.

In de rechtbank in Manchester oordeelde rechter Paul Lawton dat de bendeleden „verslaving, sociale misère, ellende en dood hebben verspreid”. De nummer twee en de financiële man van de bende kreeg 28 jaar gevangenisstraf.