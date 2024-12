Oppositie verwacht nu bod van coalitie over onderwijsbegroting

D66-voorman Rob Jetten is „heel benieuwd” waar de coalitie toe bereid is. CDA-leider Henri Bontenbal: „Ik neem aan dat ze met een tegenvoorstel komen.” De afgelopen tijd spraken de partijen over het tegenvoorstel van de oppositie. Ook de ambtenaren van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben daarnaar gekeken. De oppositiepartijen willen nu wel zien op welke terreinen de coalitie bereid is ze tegemoet te komen, zeggen ze voor aanvang van het gesprek op de fractiegang van PVV-leider Geert Wilders.

ChristenUnie-voorvrouw Mirjam Bikker benadrukt dat de tijd begint te dringen: donderdag wordt er gestemd over de onderwijsbegroting in de Tweede Kamer. Daar kan het voorstel van het kabinet nog wel op een meerderheid rekenen, maar in de Eerste Kamer is er niet genoeg steun. Er zijn aanpassingen nodig om de nodige oppositiepartijen te overtuigen. Die partijen benadrukken dat ze alleen akkoord gaan als de begroting significant wordt verbouwd.

„Laat het ook heel duidelijk zijn, als het niet goed genoeg is, dan zal mijn handtekening er niet onder komen te staan”, aldus Jetten. De mogelijkheid dat het overleg niet tot een deal leidt, is er volgens Bontenbal „uiteraard”. „Als uiteindelijk de hele begroting er niet doorheen komt in de Eerste Kamer, dan blijft de oude begroting in stand en moet er een reparatiewet komen.”