VVD-Kamerlid Claire Martens-America vindt dat de traditionele ledenomroep niet meer van deze tijd is, en pleit voor andere criteria waaraan omroepen moeten voldoen. Ook moet de publieke omroep „afslanken”, onder meer door één raad van bestuur en één raad van toezicht voor de hele organisatie aan te stellen. Verder wil de VVD meer inzicht in de salarissen van bestuurders. Bovendien wil de partij een einde aan de „dubbele petten” van bestuurders die ook een uitvoerende leidinggevende rol hebben.

Bruins vindt ook dat alleen het ledenaantal geen „heilig criterium” meer mag zijn voor het al dan niet voortbestaan van een omroep. Daarnaast wil ook hij het bestuur verbeteren, onder meer door maximale termijnen af te spreken voor omroepbestuurders.

Meer details wilde de minister nog niet geven, omdat hij begin volgend jaar met een „voldragen” wetsvoorstel komt waarin staat hoe de hervorming van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) eruit moet gaan zien. Later in 2025 moet het wetsproces klaar zijn. Het is de bedoeling dat per 1 januari 2029 de nieuwe vergunningsperiode voor de NPO ingaat.

Eerder heeft ook de NPO zelf zich al voorzichtig positief uitgelaten over het plan van de VVD. Een woordvoerder zei daarover dat het „interessante elementen” bevat, en dat ook de NPO vindt dat „grondige hervormingen” nodig zijn.