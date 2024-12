Begrotingsvoorstel Barnier zonder stemming door parlement

Buitenland

De Franse premier Michel Barnier heeft een beroep gedaan op een grondwetsartikel om een begrotingsvoorstel zonder stemming in het parlement goedgekeurd te krijgen. Daardoor hangt hem mogelijk woensdag al een motie van wantrouwen boven het hoofd die de regering ten val kan brengen. Die beschikt niet over een meerderheid in het parlement.