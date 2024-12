Buitenland

Er is geen sprake van een nieuw standpunt ten aanzien van Oekraïne, bezweert een woordvoerder van de Europese Commissie maandag. De nieuwe EU-buitenlandchef Kaja Kallas zei zondag dat de Europese Unie wil dat „Oekraïne de oorlog wint”. Haar voorganger Josep Borrell had het altijd slechts over steun aan Oekraïne.