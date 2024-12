Een woordvoerder van RN verwelkomde het besluit van Barnier, maar zei dat er meer nodig is voor steun van de partij aan de begroting over 2025 van Barniers regering. Daar moet later op maandag over worden gestemd en de centrumrechtse regering van Barnier heeft geen meerderheid in de Franse Tweede Kamer. Van de linkse oppositie verwacht Barnier geen steun, maar hij hoopt dat concessies RN bewegen om zijn regering niet te laten vallen.