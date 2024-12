Onstuimige omstandigheden op pakjesavond, lokaal kans op buien

Binnenland

Mooi weer wordt het dit jaar niet op pakjesavond. Volgens weerbureau Weeronline zwakt de buienkans donderdagmiddag nog even af, maar moet er in de loop van de avond met name in het westen van het land rekening worden gehouden met regenval. Met gemiddeld 6 graden aan het begin van de avond, staat er in het overgrote deel van het land ook een stevige wind.