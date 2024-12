Een betekenisvolle verjaardag

Via een vriendin raakte Eveline bekend met SUN Nederland. “Het sprak mij direct aan dat SUN Nederland lokale noodhulpbureaus opzet die dichtbij ondersteuning bieden aan mensen in urgente nood. Ik vind het fijn dat ik daaraan kan bijdragen,” legt ze uit. “Ook hier in Nederland is onzichtbare armoede. Iedereen kan onverwacht in financiële problemen komen, bijvoorbeeld door ziekte, scheiding of andere tegenslagen. Dat maakt het werk van SUN Nederland zo belangrijk en tastbaar.”

Écht iets bijdragen



Eveline van der Most

“Daarnaast vind ik het prettig dat SUN Nederland en de SUN-noodhulpbureaus werken met professionals. De medewerkers van de noodhulpbureaus worden betaald door de gemeente. Ik heb zelf jarenlang bij een goed doel gewerkt met veel vrijwilligers. Hoewel vrijwilligers van onschatbare waarde zijn, verhoogt de inzet van betaalde medewerkers volgens mij de kwaliteit van het werk,” licht Eveline toe. “Ik weet dat SUN Nederland het geld heel goed kan gebruiken. Met mijn verjaardagscadeau kan ik dus echt iets betekenen.”

Meer bekendheid

Tijdens het feest konden gasten hun verjaardagsdonaties achterlaten in een grote schaal. “Sommige mensen hadden al eerder online een donatie gedaan. Bij elkaar is er bijna € 2.000 opgehaald. Maar dat is niet het belangrijkste, de donatie is ook symbolisch. Het heeft SUN Nederland en de noodhulpbureaus in ieder geval bij mijn ruim honderd vrienden en familieleden op de kaart gezet.”

Manieren om te doneren

SUN Nederland streeft naar een landelijk dekkend netwerk van noodhulpbureaus. Noodhulpbureaus ondersteunen mensen die in urgente financiële nood zitten met een gift of renteloze lening als zij nergens anders terecht kunnen. U kan op verschillende manieren bijdragen aan het werk van SUN Nederland of de noodhulpbureaus. Op sunnederland.nl/donateurs vindt u meer informatie. Direct contact opnemen kan ook: info@sunnederland.nl.