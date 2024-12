Buitenland

De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi is naar Turkije gereisd om te overleggen over de opgelaaide strijd in Syrië. Iran en Turkije steunen verscheidene partijen in Syrië, maar volgens Araghchi heeft hij „vriendelijke en constructieve” gesprekken gevoerd met zijn Turkse ambtgenoot Hakan Fidan.