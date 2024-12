„Het onderzoek toont dat de terroristische misdaden internationale banden hebben met IS”, staat in een verklaring van de aanklagers. „Voornamelijk met IS in Somalië, maar ook met mensen die in het buitenland voorkomen in terrorismeonderzoeken.”

De drie zouden tussen september 2023 en maart 2024 hebben gewerkt aan de plannen voor een aanslag. Nog een vierde persoon is aangeklaagd, maar die wordt alleen verdacht van lidmaatschap van een terroristische organisatie.