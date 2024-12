Buitenland

Het Kremlin heeft de golf aan pro-Europese protesten in Georgië vergeleken met de Oranjerevolutie van twintig jaar geleden in Oekraïne. Toen gingen Oekraïners maandenlang de straat op om nieuwe verkiezingen te eisen na de omstreden winst van Viktor Janoekovytsj. Zij slaagden in hun opzet en de oppositiekandidaat won de nieuwe verkiezingen.