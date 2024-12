E-bikemerk Stella Fietsen maakt doorstart in ‘afgeslankte vorm’

Het bedrijf werd begin vorige maand door de rechter failliet verklaard. Volgens de curator was dat „gelet op de hoogte van de schulden” niet te voorkomen, zei hij toen. De schulden liepen in de tientallen miljoenen euro’s. Van Oss meldde wel direct dat er interesse was voor een doorstart.

Stella had eerder al uitstel van betaling aangevraagd, voordat het faillissement werd uitgesproken. Het bedrijf verwees naar moeilijke omstandigheden op de markt voor elektrische fietsen als oorzaak en zei ook geen zicht te hebben op herstel op korte termijn. Stella heeft ongeveer 450 werknemers.

De nasleep van de coronacrisis leidde eerder al tot het faillissement van branchegenoten VanMoof en Qwic. Ook die e-bikebedrijven hebben een doorstart gemaakt. Zo werd VanMoof overgenomen door een fabrikant van elektrische steppen, het Britse Lavoie. Een consortium van investeerders nam Qwic over.