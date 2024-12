De 33-jarige L. wordt verdacht van het doodschieten van zijn 39-jarige buurvrouw Marlous en haar 14-jarige dochter Romy aan het Heiman Dullaertplein in de wijk Delfshaven en de 43-jarige docent en huisarts Jurgen Damen in een collegezaal van het Erasmus MC. De schokkende gebeurtenissen voltrokken zich op 28 september vorig jaar.

L. was geneeskundestudent, maar hij kreeg zijn diploma niet omdat er meldingen over hem waren bij verschillende instanties, die dat weer met de universiteit hadden gedeeld. Onder anderen buurvrouw Marlous had geregeld over L. aan de bel getrokken. L. is eerder veroordeeld voor dierenmishandeling.

De zaak wordt volgend jaar inhoudelijk behandeld. In de aanloop daartoe vindt de rechtbank het belangrijk dat L. alvast in de rechtbank verschijnt. „Dan kan hij wennen aan deze zaal. Voor slachtoffers en nabestaanden is het ook prettig om hem al een keer te hebben gezien”, zei de voorzitter eerder.