Tweede Kamer in debat over hervormingen en bezuinigingen NPO

Dat er grote veranderingen aankomen bij de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) is wel duidelijk, maar over de hoe-vraag buigt de Tweede Kamer zich met minister Eppo Bruins (Media). In elk geval zal de publieke omroep het met minder geld moeten doen, omdat het kabinet 100 miljoen wil bezuinigen. De Kamer praat tijdens het debat over de mediabegroting onder meer over de invulling van die bezuiniging.