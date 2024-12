Zeer grote brand in loods met hooi in Gelderse plaats Rijswijk

Binnenland

In een loods in de Gelderse plaats Rijswijk is zondagavond een zeer grote brand uitgebroken, meldt de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. In de loods lag volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio hooi opgeslagen. Met onder meer de inzet van twee kranen maakte de brandweer de schuur in de nacht van zondag op maandag leeg. De nabluswerkzaamheden zullen maandag echter nog de hele dag duren.