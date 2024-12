Voorzitter VN-top over plastic: geen akkoord, meer tijd nodig

Economie

Een week van onderhandelingen in het Zuid-Koreaanse Busan heeft niet geleid tot overeenstemming over een historisch verdrag om plasticvervuiling tegen te gaan. Tijdens de laatste internationale VN-onderhandelingsronde kwamen afgevaardigden van 175 landen afgelopen week bijeen om tot een wettelijk bindend internationaal verdrag te komen, maar de onderhandelingen worden op een later moment hervat.