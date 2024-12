De burgemeester van Porté-Puymorens laat aan de Franse zender BFMTV weten dat het om een bus met voornamelijk Spanjaarden en Colombianen uit Barcelona gaat. Zij waren zondagochtend vertrokken voor een bezoek aan Andorra, een populaire bestemming onder toeristen omdat er belastingvrij gewinkeld kan worden.

Op de terugweg naar Barcelona belandde de bus door onbekende oorzaak aan de linkerkant van de weg. De autoriteiten spreken van een „zeer heftige botsing” en op beelden is te zien dat de bus fors beschadigd is. Het sneeuwde niet op de bergpas waar de bus reed en het was volgens de autoriteiten ook niet glad op de weg.

Bijna tweehonderd Franse brandweerlieden werden opgeroepen om te komen helpen, zij kregen steun van collega’s uit Spanje en Andorra. De gewonden zijn naar ziekenhuizen in verschillende plaatsen in Frankrijk en Spanje gebracht.