Vakbond: vanaf maandag waarschuwingsstakingen bij Volkswagen

Economie

De Duitse vakbond IG Metall roept op tot grootschalige waarschuwingsstakingen bij Volkswagen. „Maandag zullen er in alle fabrieken waarschuwingsstakingen beginnen”, kondigde vakbondsonderhandelaar Thorsten Gröger aan. Hij gaf vooralsnog geen verdere details over de werkonderbrekingen bij de grootste autofabrikant van Europa, die de druk op moeten voeren in een conflict tussen de autobouwer en de vakbond.