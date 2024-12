Binnenland

Dak- en thuislozen in Amsterdam kunnen zich weer melden voor de winteropvang. Vier locaties in de stad hebben tot 1 april plek voor in totaal 250 mensen. De winteropvang biedt een bed, douche en warme maaltijd. Op de locaties zijn ook ervaringsdeskundigen aanwezig om met de daklozen in gesprek te gaan.