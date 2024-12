Binnenland

De bewoners van twee woningen in de omgeving van de plek in Wolvega waar zaterdag een grote brand woedde kunnen in de nacht van zaterdag op zondag nog niet naar huis, meldt de veiligheidsregio Fryslân. In hun huizen is nog te veel koolstofmonoxide aanwezig. Voor de bewoners wordt een vervangende overnachtingsplek geregeld.