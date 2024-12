Duizenden mensen op de been bij nieuwe protesten in Georgië

Buitenland

Duizenden demonstranten hebben zich zaterdagavond verzameld in de Georgische hoofdstad Tbilisi tijdens nieuwe protesten tegen de regering om het afblazen van de onderhandelingen over toetreding tot de Europese Unie. Ze wierpen barricades op, gooiden ramen in en staken vuurwerk af buiten het parlement. De oproerpolitie zette waterkanonnen in en vuurde traangas af op de menigte.