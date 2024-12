Hinder door kapotte bovenleiding bij Duivendrecht voorbij

Binnenland

De hinder op het spoor tussen Amsterdam en Utrecht als gevolg van een kapotte bovenleiding bij Duivendrecht is voorbij. De NS meldt dat de beperkingen voorbij zijn en dat de normale dienstregeling wordt hervat. Sinds vrijdagochtend reden er minder treinen op het traject nadat een stuk van ongeveer 600 meter bovenleiding kapot was. Waardoor de schade veroorzaakt is, heeft ProRail niet bekendgemaakt.