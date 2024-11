Vertrouwen Nederlandse producenten neemt toe in november

Economie

Producenten in de Nederlandse industrie waren in november minder negatief gestemd dan een maand eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Fabrikanten waren volgens het CBS vooral positiever over de verwachte productie in de komende drie maanden. Ook waren ze minder negatief over de voorraden gereed product. Hun oordeel over de orderpositie verslechterde wel.