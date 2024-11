Techaandelen eindigen lager na nieuwe economische gegevens

Economie

Beleggers op Wall Street hebben woensdag hun aandelen in de grote techbedrijven in de verkoop gedaan. Onder meer de koersen van de ‘Magnificent 7’, een groep grote techbedrijven waar bijvoorbeeld Nvidia, Microsoft en Apple toe behoren, eindigden daardoor lager. Aanleiding zijn onder meer nieuwe gegevens over de Amerikaanse economie. Die wakkerden de vrees aan dat de Federal Reserve mogelijk terughoudender zal zijn met renteverlagingen.