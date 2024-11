De oprichter en oud-voorzitter van ON! eist het terugdraaien van zijn ontslag als bestuurder van de omroep. Het is onduidelijk wanneer de eerste zittingsdatum is.

Karskens werd vorige maand ontslagen bij ON! nadat hij op 3 augustus al op non-actief was gesteld. Dat werd gedaan naar aanleiding van een „aantal serieuze klachten vanuit de eigen organisatie over zijn functioneren”.

Minister Reinette Klever van Buitenlandse Handel noemde recent de verwijten aan het adres van Karskens „een coup”. Klever was tot afgelopen zomer bestuurslid bij ON!. Zij stelde „alle verwijten aan zijn kant van grensoverschrijdend gedrag absoluut niet te herkennen”.