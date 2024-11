Storm Conall trekt aan tot windkracht 10 op de Wadden

Binnenland

In het Waddengebied is storm Conall nu officieel een zware herfststorm, meldt Weeronline. Op het eiland Vlieland werd tussen 19.00 en 20.00 uur gemiddeld windkracht 10 gemeten. De hardste windstoot tot nu toe gemeten is 128 kilometer per uur. In het Friese Stavoren kwam een zeer zware windstoot voor van 121 kilometer per uur.