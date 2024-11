Binnenland

In IJmuiden werd tussen 17.00 uur en 18.00 uur een uur lang gemiddeld windkracht 9 gemeten, en daarmee is officieel sprake van de tweede herfststorm van het jaar. Dat meldt Weeronline. Volgens de weerorganisatie was de zwaarste windstoot die tot dusver werd gemeten ook in IJmuiden, met 114 kilometer per uur.