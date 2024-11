Volgens de veiligheidsregio zijn betrokkenen opgevangen bij familieleden of in een nabijgelegen ontmoetingscentrum.

Netbeheerder Enexis is bezig het gas af te sluiten, zodat het gaslek gedicht kan worden. Het bedrijf is bezig met het plaatsen van ballonnen om de lekkage te stoppen. Om dat veilig te laten verlopen, zal in ongeveer 215 woningen vanaf ongeveer 19.30 uur, de stroom tijdelijk worden afgesloten, meldt de veiligheidsregio.