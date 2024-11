ASML, Besi en ASMI eindigden met minnen tot 2,2 procent. Mede als gevolg van die koersverliezen eindigde de Amsterdamse hoofdindex in het rood: de AEX noteerde aan het einde van de handelsdag 0,1 procent lager op 874,48 punten. De MidKap steeg 0,1 procent tot 862,54 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs daalden tot 0,7 procent, Londen sloot 0,2 procent hoger.

Sterkste stijgers in de AEX waren supermarktconcern Ahold Delhaize en levensmiddelenconcern Unilever. Deze ondernemingen klommen beide 1 procent.

Just Eat Takeaway zag de openingswinst van eerder op de dag verdampen en eindigde 2,4 procent lager in de MidKap. De eigenaar van Thuisbezorgd.nl heeft bekendgemaakt op 27 december van de beurs in Londen te verdwijnen. Daarmee hoopt het bedrijf kosten te besparen. Londense beleggers kunnen hun stukken omzetten naar aandelen die in Amsterdam genoteerd zijn.

Air France-KLM verloor 3,1 procent. De Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie zou gesprekken voeren over de aankoop van een belang van 20 procent in de Spaanse maatschappij Air Europa. Dat meldde de Spaanse zakenkrant El Economista. Eerder deed IAG, het moederconcern van British Airways, al een overnamepoging, maar die werd afgeblazen na weerstand van Europese mededingingsautoriteiten.

EasyJet, eveneens genoteerd in Londen, daalde 0,4 procent. De Britse luchtvaartmaatschappij ging omlaag nadat beleggers eerder op de dag nog enthousiast hadden gereageerdd op de resultaten. Zo ging er in het afgelopen boekjaar een flink hogere winst in de boeken door meer passagiers, hogere ticketprijzen en een toegenomen verkoop van vakantiepakketten.

De euro was 1,0563 dollar waard, tegen 1,0495 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,1 procent minder op 68,72 dollar. Brentolie werd ook 0,1 procent goedkoper en kostte 72,72 dollar per vat.