HOE GA IK OM MET…

“Een winterdip komt veel voor”, vertelt Jeroen. “Zo’n één op de drie mensen heeft er last van. Hoewel er zeker een groep bestaat die de wintermaanden heerlijk vindt, ervaart bijna iedereen wel een verandering wanneer de winter zijn intrede doet. Je kunt je vermoeider en somberder gaan voelen of problemen hebben met je concentratie. Er is wel een verschil tussen een winterdip en een winterdepressie, ook wel seizoensgebonden depressie genoemd. Dit heeft te maken met de ernst van de symptomen en hoe deze het dagelijks leven beïnvloeden. Waar je bij een winterdip nog zonder problemen kunt functioneren, is dat bij een winterdepressie wel anders.”

HOE ONTSTAAT HET?

“De oorzaak ligt in het korter worden van de dagen”, legt Jeroen uit. “Je krijgt minder daglicht binnen en je biologische klok raakt verstoord. We zien bijvoorbeeld dat het veel minder vaak voorkomt in landen rond de evenaar waar de zon meer schijnt. Terwijl het in landen als Noorwegen of Zweden juist heel veel speelt. Er is dus een duidelijke link met de hoeveelheid daglicht. Bij een gebrek aan zonlicht neemt de hoeveelheid serotonine af. Serotonine staat ook wel bekend als het gelukshormoon en beïnvloedt onder andere je stemming, slaap en concentratie. Logisch dat je stemming dus minder goed wordt bij minder daglicht. Een winterdip of -depressie ontstaat meestal in de loop van oktober. Het hoopvolle is dat het in het voorjaar meestal vanzelf weer opklaart.”

WAT HELPT?

“Wat heel effectief is gebleken, is lichttherapie. Hierbij wordt het gebrek aan daglicht gecompenseerd. Het werkt simpel. De lichttherapielamp gebruik je ‘s ochtends na het ontwaken. Je zet de lamp neer, bijvoorbeeld op tafel, waarbij het licht indirect in je ogen schijnt. In de tussentijd kun je iets anders doen. Het licht stimuleert de aanmaak van serotonine in je brein, wat je stemming verbetert en je energieker maakt. Bij de meeste mensen is twintig tot dertig minuten per dag voldoende. Zo’n twee weken gebruik maken van een lichtlamp kan een winterdip verminderen of zelfs voorkomen. Iemand in mijn omgeving had veel last van klachten en zag altijd enorm op tegen de winterperiode. Hij heeft nu een lichttherapielamp en dat werkt ontzettend goed. Nu geniet hij weer van de winter. Dat gun ik iedereen die hiervan last heeft.”

Onthoud: het bestrijden van een winterdip of -depressie kan een uitdaging zijn, maar met de juiste aanpak en ondersteuning kun je tijdens de donkere dagen toch het licht ervaren. Want de winter is niet per se een duistere tijd. Het heeft ook veel moois in zich.”

Dit artikel is geschreven door Mariëlle Blom en oorspronkelijk gepubliceerd in het De Hoop Magazine.

Jeroen Kruit is werkzaam als Psychiater bij De Hoop