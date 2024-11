Het gemaal uit 1928 is al sinds vrijdag 22 november in bedrijf vanwege de vele regen die in de provincie valt. Woensdagavond geldt waarschuwingscode oranje in Friesland en worden zeer zware windstoten verwacht.

Het Wetterskip heeft daarom ook de waterstanden in sloten in de polders verhoogd. „Hiermee kunnen we de waterstand op de boezem zo laag mogelijk houden, om voorbereid te zijn op de weersomstandigheden waarvoor het KNMI waarschuwt. Tot die tijd proberen we ook nog zoveel mogelijk water af te voeren richting Lauwersmeer en Waddenzee”, aldus het Wetterskip dat de situatie „beheersbaar” noemt. „Met reguliere maatregelen kunnen we voldoende water afvoeren.”