De krant USA Today publiceerde het bericht eerder dit jaar. De kop luidde: „Hij ligt al weken in een ziekenhuis in LA en ze hebben geen idee wie hij is. Kunt u helpen?”

Bij het artikel stond een foto van de man, die vermoedelijk in de zestig is. Hij was naar verluidt niet in staat om te helpen bij zijn eigen identificatie. Uit privacyoverwegingen konden daarover weinig details worden gedeeld.

De publicatie leidde tot een telefoontje naar de politie in Lassen County (Californië). Een vrouw vertelde volgens NBC dat ze haar broer herkende, die in 1999 zou zijn verdwenen in de staat.

Een rechercheur van de politie in Los Angeles nam vervolgens vingerafdrukken af bij de patiënt. Het bleek inderdaad te gaan om de verdwenen broer. „De familie wordt nu spoedig herenigd”, aldus de politie.