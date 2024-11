Het gaat volgens de woordvoerster om 57 retourvluchten, vluchten vanaf Schiphol en terug. De geschrapte vluchten zouden naar verschillende bestemmingen in Europa gaan. Eerder woensdag zei ze dat KLM uit voorzorg vluchten had geschrapt en dat de vliegmaatschappij gedupeerde passagiers probeert om te boeken. De luchtvaartmaatschappij kijkt later op de dag of alle vliegtuigen donderdag wel vertrekken.

Transavia en easyJet hebben geen vluchten geschrapt, maar zeggen wel rekening te houden met vertragingen door de storm. De woordvoerster van easyJet raadt passagiers aan de Flight Tracker op de website in de gaten te houden.