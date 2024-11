Advocaten van moeder: geen bewijs voor doden baby Sem

Het OM eiste eerder op de dag een celstraf van vier jaar tegen de vrouw. Uit DNA-onderzoek is gebleken dat zij de moeder is van de baby die in januari 2006 werd gevonden in een rietkraag van de Kapperskolk in Doetinchem, niet ver van het ouderlijk huis waar de toenmalige pabo-student destijds woonde. Maar alleen de DNA-match en de vaststelling dat Sem kort na zijn geboorte om het leven is gebracht, zegt volgens de advocaten nog niets over de schuldvraag. Ook een ander kan verantwoordelijk zijn voor de dodelijke verwondingen en het achterlaten van de baby, opperden ze.

Volgens de advocaten Roodveldt en Petra Breukink is de beschuldiging van het OM alleen gebaseerd op de vaststelling dat H. de moeder is van Sem. H. kan zich niets van een zwangerschap of bevalling herinneren. Haar advocaten geloven niet dat het geheugenverlies van hun cliënt geveinsd is. „Ook zij wil weten wat er is gebeurd, maar ze kan er niet bij”, zei Breukink.

„In alle contacten met ons was ze duidelijk en consistent. We hebben geen twijfel aan de oprechtheid van Margot”, aldus Roodveldt. „Het OM zal het bewijs moeten aandragen dat Margot verantwoordelijk is voor Sems dood. Daarin is het OM niet geslaagd.”

De rechtbank doet woensdag 18 december uitspraak.