Bank KfW helpt met financiering waterstofnetwerk in Duitsland

Economie

De Duitse bank KfW ondersteunt namens de Duitse overheid met een lening van 24 miljard euro de bouw van het waterstofnetwerk in het land. De Duitse regering kondigde in oktober al het miljardenproject aan, dat in 2032 klaar moet zijn en diverse industriële gebieden in het land met elkaar zal verbinden. Met het netwerk wil Duitsland het grootste deel van zijn fossiele energiebehoefte vervangen door waterstof om in 2045 klimaatneutraal te zijn.