Zuid-Korea en Oekraïne hebben afgesproken dat ze intensiever gaan samenwerken op veiligheidsgebied. Dat gebeurt als reactie op het „gevaar” dat is ontstaan door de inzet van duizenden Noord-Koreaanse militairen in Rusland, zegt de Zuid-Koreaanse regering. Over mogelijke Zuid-Koreaanse wapenleveranties aan Oekraïne wordt in de verklaring niet gesproken.