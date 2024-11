Volkswagen verkoopt omstreden fabriek in Xinjiang

Economie

Het Duitse autoconcern Volkswagen gaat zijn omstreden fabriek in Xinjiang verkopen. Beijing wordt van grootschalige mensenrechtenschendingen beschuldigd in die Chinese regio. Samen met zijn Chinese partner SAIC draagt Volkswagen de productiefaciliteit over aan het staatsbedrijf Shanghai Motor Vehicle Inspection Certification. Ook de testbanen zijn inbegrepen in de deal.