Provincie wil hele roedel wolven op Utrechtse Heuvelrug zenderen

Dit jaar bleek dat de solitaire wolf nu deel uitmaakt van de roedel op de Utrechtse Heuvelrug. Sterk zei dat de provincie met het zenderen informatie over de dieren wil krijgen zodat heel snel kan worden ingegrepen, mocht dat nodig zijn. Volgens de provincie bestaat de roedel op de Utrechtse Heuvelrug uit maximaal zeven wolven.

Vorige week kreeg het Wolvenmeldpunt een melding over een confrontatie tussen een jongen en wolven in Woudenberg. De jongen vertelde dat hij naar school fietste toen uit een bosje een groep wolven verscheen. Van schrik viel de jongen van zijn fiets.

De Zoogdiervereniging maakte op verzoek van de provincie een analyse van het voorval. De Zoogdiervereniging stelde dat als het incident is verlopen zoals was gemeld, er geen sprake was van direct gevaar. SGP-Statenlid Bertrick van den Dikkenberg zei dat bij dit soort kwesties niet lichtvaardig de andere kant op moet worden gekeken, waarop Sterk zei dat daar zeker geen sprake van is. Ze zei dat ze met de vader van de jongen contact heeft opgenomen over de analyse van de Zoogdiervereniging en betrokkenheid heeft getoond.

Statenlid Arne Schaddelee van de ChristenUnie zei dat het ook belangrijk is „de context te schetsen”. „Het is heel heftig wat is gebeurd en het is goed er gezond en kritisch naar te kijken”, zei Schaddelee over het incident in Woudenberg. „Maar tegelijkertijd moeten we ook de feiten laten spreken. En een van de feiten is dat er al veertig jaar in Europa niemand dodelijk gewond is geraakt door de wolf.”