Bruins steekt eenmalig 3,6 miljoen in sociale veiligheid bij NPO

Binnenland

Minister Eppo Bruins steekt eenmalig 3,6 miljoen euro in sociale veiligheid bij de Nederlandse Publieke Omroep (NPO). Tien maanden na een kritisch onderzoek hierover is onvoldoende voortgang geboekt, constateerde de regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld, Mariëtte Hamer, in een reflectiebrief over dit onderwerp. Ook Bruins zegt dat „slechts een begin is gemaakt van een proces”.