Duitse dienst ziet dat islamisten zelden aan vuurwapen komen

Buitenland

Islamisten die in Duitsland aanslagen plegen of willen plegen, gebruiken doorgaans een mes als wapen. Dat is volgens een expert van de Duitse federale recherche (BKA) omdat ze moeilijk aan vuurwapens kunnen komen. „In Frankrijk of België, waar islamistische terroristen vaker vuurwapens gebruikt hebben, is dat anders”, zegt Sven Kurenbach in een interview met Funke Mediengruppe.